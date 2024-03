Pausa para selecções antes da ponta final do campeonato

Este fim-de-semana oferece a última jornada antes de uma pausa dos principais campeonatos de futebol europeus para preparação do próximo Europeu. Por isso, ninguém vai querer escorregar antes desta paragem para os jogos das selecções nacionais.

O FC Porto é o primeiro dos emblemas que ocupam o pódio da I Liga a entrar em acção, já neste sábado, contra o Vizela. Terceiro contra o penúltimo e um duelo em que o favoritismo cai totalmente para os portistas, impedidos de perder mais pontos se ainda quiserem alcançar algo esta temporada no campeonato.

No domingo, jogam os dois primeiros. O Benfica primeiro, deslocando-se a Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia. Também os "encarnados" estão proibidos de desperdiçar mais pontos para manter a pressão sobre o líder Sporting, que recebe o Boavista na partida que encerra a 26.ª jornada.

Aqui encontra o calendário completo da I Liga e o horário das transmissões televisivas e aqui a mesma informação da II Liga onde, no domingo, haverá um Santa Clara-Nacional, um embate entre, respectivamente, primeiro e terceiro.

Já nos principais campeonatos europeus, o destaque vai para Espanha, onde no domingo o Atl. Madrid recebe o Barcelona, um embate mais importante para os catalães pois, em caso de derrota podem ver o Real Madrid colocar-se a uma distância, virtualmente, inalcançável. Mas vale a pena referir também, no mesmo dia, um Inter de Milão-Nápoles em Itália.

Depois do fim-de-semana, haverá espaço para as selecções. Enquanto a nível oficial algumas selecções vão disputar o play-off de acesso ao próximo Europeu, as restantes, incluindo Portugal, realizam alguns jogos particulares de preparação para a mesma prova. Assim, quinta-feira, em Guimarães, a selecção nacional recebe a Suécia (19h45, RTP1), antes de ir à Eslovénia defrontar a selecção daquele país na próxima semana.

Ainda no futebol, nota para a Liga dos Campeões feminina - terça-feira (20h), o Benfica recebe o Lyon, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final.

À margem do futebol, o fim-de-semana tem muito para oferecer. No basquetebol, disputa-se a final a quatro da Taça de Portugal. No sábado, jogam-se as duas partidas das meias-finais (Benfica-Póvoa e Imortal-FC Porto), com a final agendada para domingo.

No andebol, será a selecção nacional a decidir se estará ou não presente na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Depois da derrota com a Noruega no jogo inaugural do Grupo 3 de qualificação, Portugal defronta a Tunísia no sábado (17h) e a Hungria no domingo (20h), necessitando de vencer ambos os adversários.

No râguebi, domingo (20h) também é dia de decisões para a selecção nacional, com os "lobos", em França, a defrontarem a Geórgia na final do Rugby Europe Championship. E, mais cedo (10h15), em Lisboa, a Ponte 25 de Abril vai deixar passar a Meia Maratona de Lisboa.

