Jorge Jesus bateu o recorde de vitórias consecutivas

Jorge Jesus acaba de entrar para o Guinness Book. O Al Hilal venceu nesta terça-feira, por 2-0, o Al Ittihad e apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões asiática. Mas, mais do que o triunfo, o resultado significa que a equipa treinada pelo português atingiu a 28.ª vitória consecutiva, ultrapassando a maior sequência vitoriosa da história do futebol mundial, recorde que estava na posse dos galeses do The New Saints e que tinha sido igualado pelos sauditas na sexta-feira.

A equipa do treinador português venceu todos os seus jogos oficiais desde 25 de Setembro de 2023. Foram 28 vitórias, 25 por dois ou mais golos e apenas mais três triunfos tangenciais distribuídas da seguinte forma: campeonato (16 jogos), Champions asiática (nove) e Taça da Arábia Saudita (três), superando assim os 27 triunfos seguidos do The New Saints, fixado em 2016/17 - entre 14 de Agosto e 30 de Dezembro de 2016, os galeses venceram 27 jogos consecutivos, a contar para campeonato, Taça da Liga, Challenge Cup e Taça de Gales.

O Al Hilal, que já tinha vencido por 2-0 na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões asiática, repetiu agora o resultado graças a Al Shahrani (61') e Malcom (90'+5') e vai defrontar nas meias-finais o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, "carrasco" do Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.

A equipa de Jorge Jesus pode continuar a melhorar este registo, mas os galeses também estão na corrida a novo máximo, pois seguem, presentemente, com 25 vitórias consecutivas, podendo chegar à 26.ª no sábado, se baterem o Newtown, em encontro do campeonato do País de Gales.