Lisboa tem uma casa nova para as pessoas em situação de sem-abrigo que estão a tentar refazer a sua vida

“Não sei se repararam na decoração, mas cada quarto tem o seu detalhe. Tudo isto foi feito com todo o cuidado”. Após visitar cada um dos 15 alojamentos individuais, áreas de convívio e demais divisões com diversos serviços na nova unidade de apoio à reinserção social de pessoas em situação de seem-abrigo, que inaugurou ao fim da manhã desta sexta-feira, no Bairro do Armador, em Marvila, Carlos Moedas (Novos Tempos) chamava a atenção aos muitos jornalistas que ali estavam para o aconchego doméstico da unidade. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa enfatizava assim uma das ideias principais do que diz ser a grande preocupação do seu executivo com a reinserção destas pessoas na sociedade. No fundo, aquele local é apenas o ponto de partida para uma vida como a de todos os outros cidadãos.

