Luís Figo admite candidatura à presidência da FPF

Antigo internacional avançará caso sinta que tem apoios necessários para vencer as próximas eleições.

O antigo futebolista internacional português Luís Figo admitiu esta sexta-feira, sob reserva, a possibilidade de concorrer à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

À margem da assinatura de um protocolo da Fundação Luís Figo com uma instituição de Ensino Superior de Almada, o antigo internacional assumiu a hipótese, remetendo uma decisão para momento posterior, condicionando-a a possíveis apoios.

"É lógico que, se sentir os apoios necessários para ganhar, é uma hipótese em aberto. Mas nada que possa assegurar neste momento", explicou Luís Figo.

O actual presidente da FPF, Fernando Gomes, no cargo desde 2011, cumpre o terceiro e último mandato, que termina no final de 2024.

O antigo internacional, de 51 anos, afirmou ainda que a selecção portuguesa "é uma das favoritas" à conquista do Europeu 2024, na Alemanha, lembrando que primeiro é preciso provar a qualidade dentro das quatro linhas.

"Na minha opinião, é uma das favoritas. Mas o favoritismo tem sempre de se demonstrar dentro de campo. Mas, em termos de qualidade e de valor, Portugal é uma das melhores selecções do mundo. Por isso, temos sempre de ter esse objectivo", afirmou na qualidade de quarto jogador com mais internacionalizações pela selecção "AA", com 127 jogos, atrás de Cristiano Ronaldo (205), João Moutinho (146) e Pepe (134).

No dia em que o seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, anunciou a convocatória para os próximos dois encontros particulares, contra Suécia e Eslovénia, o antigo "capitão" da selecção lusa considerou que o técnico "deve ter uma lista alargada" de opções, concluindo que o grupo para o Europeu deverá incluir poucas novidades.

"O grupo mais habitual, ou sólido, já o terá em mente, porque falta pouco tempo para o começo do Europeu. Mas há sempre imprevistos e, enquanto se puder testar ou experimentar novos elementos, é o que ele pretenderá", concluiu.