Políticos saem em defesa do jornalismo livre

Quarenta anos depois da sua última greve, os jornalistas cumprem nesta quinta-feira uma paralisação de 24 horas através da qual pretendem chamar a atenção para a degradação das suas condições de trabalho, com salários baixos e contratos precários. Ao longo do dia, líderes de diferentes forças políticas têm mostrado a sua solidariedade para com a classe jornalística em posts nas redes sociais.

No X, antigo Twitter, Luís Montenegro (PSD) deixou uma mensagem curta: "Hoje, a notícia é a ausência de notícias. O jornalismo é vital para a democracia: só há jornais, televisões e rádios fortes, livres e independentes com jornalistas fortes, livres e independentes."

Na mesma rede social, Pedro Nuno Santos (PS) também quis assinalar a data. "O jornalismo está hoje em greve. Uma comunicação social livre e independente de todos os poderes, com profissionais respeitados e valorizados, é um dos pilares de uma democracia forte e uma das condições para termos cidadãos informados", escreveu. E a eurodeputada Margarida Marques partilhou uma imagem do cartaz das concentrações.

Do lado do PCP, João Ferreira anunciou a sua solidariedade para com os jornalistas em greve e acrescentou: "Precisamos de uma comunicação social livre da tutela do poder económico, dos seus estreitos interesses e critérios." E os dois deputados do PCP no Parlamento Europeu partilharam uma foto com cartazes onde se lia: "Solidariedade com os jornalistas em luta."

Ainda à esquerda, o Bloco partilhou uma imagem de Mariana Mortágua com a seguinte citação da coordenadora bloquista: "Defender o jornalismo livre é a causa de quem defende a democracia. E a luta dos jornalistas prova que a sua causa é a democracia." Mais acima, podia ler-se: "O Bloco está solidário com a greve dos e das jornalistas. A precariedade, os baixos salários e o excesso de horas de trabalho são indignos para quem trabalha e colocam em causa a qualidade e a liberdade do jornalismo e o direito à informação."

A jornada inclui concentrações no Porto, em frente à Câmara Municipal; em Lisboa, no Largo Camões; em Ponta Delgada, no Jardim Antero de Quental; e Coimbra, Praça 8 de Maio.