Seis estreantes na selecção alemã para jogos com França e Países Baixos

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munique, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstaedt, Deniz Undav (todos do Estugarda), Maximilian Beier (Hoffenheim) e Jan-Niklas Beste (Heidenheim) são as novidades na convocatória do seleccionador alemão Julian Nagelsmann para os jogos de preparação frente à França e aos Países Baixos, os últimos antes do Europeu de Futebol 2024 que se disputam na Alemanha.

O médio defensivo Pavlovic, de 19 anos, tem vindo a destacar-se no meio-campo defensivo do Bayern Munique e é uma das surpresas da lista de convocados, na qual não estão os seus colegas de equipa Leon Goretzka e Serge Gnabry ou Mats Hummels, do Borussia Dortmund. Já Toni Kroos (Real Madrid), que recentemente anunciou a sua disponibilidade para regressar à selecção alemã, e o guarda-redes Manuel Neuer, que regressou aos estádios depois de uma longa ausência devido a lesão, foram chamados por Nagelsmann, que substituiu Hansi Flick em Setembro do ano passado.

O seleccionador alemão também não tem tido vida fácil no cargo, sobretudo devido às derrotas com a Áustria (fora) e a Turquia (em casa), em Novembro. "Depois do jogo com a Turquia sabíamos que algo tinha de mudar. Queremos ver jogadores com perfil diferente. A porta não está fechada para ninguém".

A Alemanha defronta fora a França a 23 de Março, recebendo os Países Baixos três dias depois.