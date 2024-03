Paraguaii voltam às canções com Please say it’s over, a caminho do seu novo álbum

E vão três: depois de Red river, publicado em Maio de 2022, e de Bella donna, em Fevereiro de 2023, os Paraguaii lançam esta quinta-feira mais um single a anunciar o seu sexto disco de originais, que planeiam lançar no último trimestre de 2024. Please say it’s over, o tema agora em estreia, tem um videoclipe a cargo do artista visual vimaranense Luís Canário e, segundo Giliano Boucinha (no texto que acompanha o lançamento), “a ideia para o tema apareceu sentado a um piano com mais de um século de vida e com um timbre bastante peculiar.” A letra, explica, nasceu “numa espécie de baloiço entre o Yin e Yang”, depois de o instrumental ter sido “editado e cortado em samples”, numa fusão entre orgânico e electrónico.

Please say it’s over, diz-se ainda no referido texto, “quer representar a bipolaridade que cada pessoa tem dentro de si, os caminhos traçados por boas ou más decisões momentâneas e paradoxalmente realistas do nosso dia-a-dia. De uma forma geral podemos afirmar que todos já fomos enganados pelo futuro que nos parecia garantido e como por magia tudo se inverteu numa espécie de realidade distópica vertiginosa – a dualidade positivo/negativo, dia/noite, o sol e a lua, o sim e o não, o antes e o depois”. E a concluir: “Somos tudo isto e com a certeza de querer ser muito mais, somos a busca e o caminho, numa estrada sinuosa de curva contra-curva onde a ideia de chegar ao destino é paradoxal pois nem a morte é o fim.”

Formados em Guimarães, os Paraguaii foram de início um duo, com Giliano Boucinha e Zé Pedro Caldas, que mais tarde viria a ampliar-se para trio, com a entrada de Rolando Ferreira. Editaram em Dezembro de 2014 um primeiro single, She, pela Elephante MUSIK, seguindo-se-lhe, em Março de 2015, um segundo single, Black ships, abrindo caminho, nesse mesmo ano, a um EP cujo título era o próprio nome do grupo, Paraguaii. Desde então percorreram vários palcos pelo país, parte deles em festivais, e lançaram quatro álbuns: Scope (2016), Dream About The Things You Never Do (2017), Kopernikus (2019) e Propeller (2021). Ao vivo, os Paraguaii vão apresentar-se no dia 23 de Março em Guimarães, no ciclo da Blackbox do CAAA (21h30), dia 28 no Festival Termómetro (Alcochete) e 17 de Maio no Porto.