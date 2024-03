Um quarto dos profissionais do SNS tem acima de 55 anos

Ler também Para esbater diferenças regionais, SNS precisa de mais 16 mil médicos e enfermeiros

Os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a envelhecer, o que é “bastante preocupante para a sustentabilidade do SNS a médio prazo”. O estudo Os Profissionais do SNS, Retrato e Evolução, desenvolvido pelo PlanAPP, um organismo de apoio ao planeamento de políticas públicas, mostra que, entre 2010 e o primeiro semestre de 2023, o grupo acima dos 55 anos subiu “de 16% para 25%”. A elevada taxa de feminização dos profissionais do SNS, resultante do facto de as mulheres representarem cerca de 78% do total de profissionais, é outra das preocupações sublinhadas no documento, devido às questões que levanta na “conciliação da vida profissional com a vida familiar”.