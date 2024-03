“É preciso ter calma, não dar o corpo pela alma”

Mais de um milhão de eleitores votaram Chega. Isto aumentou a representatividade do partido, mas não o transformou numa força política séria. Não devemos passar a fazer de conta que as propostas do Chega são coerentes e exequíveis, que não propaga mensagem racista e xenófoba, que não apela ao saudosismo do Estado Novo e que não faz da mentira uma metodologia. O Chega não sofreu nenhuma transformação por ter conseguido convencer – a palavra rigorosa é “enganar” – tantos portugueses. Simplesmente agora é mais perigoso.

