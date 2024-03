Marta Lima anuncia um EP para 2024 com Passos Marcados, parceria com Ben Monteiro

A estreia discográfica de Marta Lima deu-se em finais de Janeiro de 2023 com um EP intitulado Murmúrio. Um disco que, além do tema-título, incluía mais três canções: Casa do ilhéu, Paz do entardecer e No mesmo instante. Agora, passado pouco mais de um ano, a jovem cantora e compositora regressa às canções com Passos Marcados, a anunciar um novo EP para 2024. A letra é de Marta Lima, com compôs e música em parceria com Ben Monteiro, dos D’Alva. Gravada e produzida nos Great Dane Studios, a canção conta com Marta Lima (voz e guitarra), Ben Monteiro (baixo, teclas, guitarras e programações), Maria Carvalho (teclas), Afonso Lima (guitarra) e Francisco “Chico na Batera” Santos (bateria).

Quanto ao videoclipe, realizado por Cláudia Moreno, baseia-se na lenda japonesa AKAI ITO, segundo a qual um fio vermelho “conecta duas almas gémeas desde o nascimento”. Porque a canção segue esse tópico, partindo, diz Marta, da crença “na existência de um plano para todos nós e que tudo tem uma razão de ser/acontecer, ou seja, que tudo é predestinado”. Por isso, canta: “Passado este tempo sem falar, entendi/ São só os passos marcados/ Por alguém e segui/ O meu corpo cedeu sem pressa/ Foi a brincar com o fogo que encontrei a razão// […] Não vale a pena/ Não é que eu queria/ A vida inteira assim.”

Nascida em Lagos, em 1999, Marta Lima iniciou-se cedo na música, começou aos 5 anos a estudar na Academia de Música de Lagos, onde viria a aprender bateria, piano e guitarra. Após um hiato, ditado pelo imperativo de concluir uma licenciatura em Administração Pública e um mestrado em Relações Internacionais, começou em 2020 novos estudos musicais, desta vez na escola de jazz do Hot Clube. O EP Murmúrio, segundo os seus promotores, valeu-lhe em 2023 a realização de mais de três dezenas de concertos, participando no NOS Alive, Festival F, Festival Arte Doce em Lagos (a abrir um concerto de Vitor Kley) e Centro Cultural de Lagos, num dueto com Buba Espinho.