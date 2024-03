O que nos diz o resultado das eleições: dez perguntas e respostas

Com a abstenção em território nacional no valor mais baixo desde 1995, os resultados eleitorais foram apurados já depois da 1h30 e restam agora apenas quatro mandatos por distribuir. Os votos dos emigrantes serão conhecidos a 20 de Março. Até lá, a Aliança Democrática (juntamente com os deputados do PSD-Madeira) soma 79 dos 230 deputados eleitos. Segue-se o PS com 77 deputados e o Chega com 48 deputados. A IL continua com um grupo parlamentar de oito eleitos e o Bloco ficou com cinco. O Livre cresce e passa a ter um grupo parlamentar do tamanho do da CDU. O PAN elegeu apenas a sua porta-voz. Que outras perguntas tiveram resposta na última noite?

