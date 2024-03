Iniciadas buscas por praticante de parapente que caiu ao mar na praia da Gralha

Uma mulher que terá caído à água quando se encontrava a praticar parapente está a ser procurada na praia da Gralha, em S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, informou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As buscas foram iniciadas ao início da tarde, depois de a mulher, de 32 anos, de nacionalidade francesa, "alegadamente ter sido avistada a cair à água na praia da Gralha, em São Martinho do Porto", informou a AMN em comunicado.

"Segundo o que foi possível apurar, a mulher encontrava-se a praticar a actividade de parapente, acompanhada por outros praticantes, junto à praia da Gralha, quando alegadamente terá largado o equipamento, tendo acabado por desaparecer", pode ler-se no comunicado.

Na sequência de um alerta recebido pelas 14h32, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram iniciadas buscas na praia da Gralha, na freguesia de S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima da Nazaré, encontram-se empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, assim como elementos dos bombeiros voluntários de São Martinho do Porto.

Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.