Frederico Morais e Matias Canhoto eliminados em Supertubos

Frederico Morais e Matias Canhoto foram nesta segunda-feira eliminados da prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) na praia de Supertubos, em Peniche, ambos na terceira ronda, deixando Portugal sem representantes na competição.

Depois das eliminações de Francisca Veselko e Joaquim Chaves no domingo, nas repescagens, "Kikas" - o único português que integra o circuito mundial - perdeu frente ao brasileiro Yago Dora, na oitava bateria da terceira fase, fazendo 13 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,83 e 6,17), contra os 15,77 (9,00 e 6,77) do sul-americano.

Por seu turno, Matias Canhoto marcou 7,40 pontos (3,73 e 3,67) e foi batido pelo australiano Jack Robinson, com 11,90 (6,00 e 5,90), na nona bateria, despedindo-se igualmente da prova.

Ambos os atletas lusos terminaram o Meo Rip Curl Pro Portugal no 17.º lugar, enquanto Joaquim Chaves foi 33.º e Francisca Veselko foi 17.ª. O quadro masculino conta com 36 surfistas e o feminino com 18.

Nesta segunda-feira, vão ser concluídas a terceira (ronda dos 32) e a quarta rondas (oitavos-de-final) do quadro masculino, segundo a informação oficial da WSL.

O período de espera da etapa portuguesa do circuito de elite da WSL arrancou em 6 de Março e vai decorrer até 16 de Março, em Peniche, Leiria.