Resultado do ADN "vem de alguma confusão surgida na hora de votar"

David Santiago, subeditor de Política do PÚBLICO, destaca o crescimento do Chega na região Sul do país e considera que a dimensão dos votos no Alternativa Democrática Nacional (ADN) só pode ser resultado de "alguma confusão" dos eleitores no momento do voto.

É possível uma repetição do voto em caso de engano, desde que o eleitor não tenha colocado o primeiro voto dentro da urna. Se tal acontecer, o voto é considerado nulo no momento da contagem e não pode ser repetido.