Gustavo Ribeiro foi segundo na etapa do Dubai da World Skating Tour

O português Gustavo Ribeiro terminou, neste domingo, no segundo lugar a etapa do Dubai da World Skating Tour (WST), perdendo o ouro para o japonês Kairi Netsuke, por apenas 0,04 pontos.

O olímpico português terminou a final com 263,70 pontos, depois de ter sido o melhor na primeira "run", com 89,30, e de ter marcado 84,29 e 90,11 nas duas melhores manobras, das cinco realizadas.

Por seu lado, Kaire Netsuke totalizou 263,74 pontos, num pódio em que o terceiro lugar foi para o outro nipónico, mais precisamente Sora Shirai, que totalizou 261,19.

Nas meias-finais, o português tinha sido o terceiro melhor, com 85,34 pontos.

Gustavo Ribeiro entrou para a etapa do Dubai no quarto lugar do ranking de apuramento olímpico, estando em excelente posição para repetir a presença em Jogos, depois de ter sido oitavo em Tóquio2020.