Dia de reflexão, um arcaísmo absurdo com que é preciso acabar

Comecei a ser jornalista de política em 1989, como estagiária integrada no processo de lançamento do PÚBLICO. A primeira campanha eleitoral em que acompanhei iniciativas partidárias foi a das autárquicas do final desse ano, ainda para os números zero do PÚBLICO, que viria a sair para as ruas a 5 de Março — fez 34 anos na terça-feira. A primeira campanha eleitoral que acompanhei já a sério foi a da CDU, nas legislativas de 1991. Ainda estagiária — o estágio era então de dois anos —, tinha como editora a Áurea Sampaio, como subeditor o Jerónimo Pimentel e como orientador de estágio o João Mesquita.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt