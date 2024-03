Max Verstappen intocável no GP da Arábia Saudita

Max Verstappen venceu este sábado, com a habitual naturalidade, o Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova do Mundial de Fórmula 1, somando o segundo triunfo da época, depois da estreia vitoriosa em 2024, no Bahrein.

Sem rivais à altura, a Red Bull obteve a dobradinha com Sergio Pérez a reforçar a hegemonia da equipa campeã do Mundo, à frente do Ferrari de Charles Leclerc.

LAP 7/50



Stroll into the barriers



He tells his Aston Martin team he's okay



?? SAFETY CAR ??#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/5eaIiGItkw — Formula 1 (@F1) March 9, 2024

O estreante Oliver Bearman (Ferrari), jovem de 18 anos que substituiu Carlos Sainz, fez uma corrida segura, beneficiando da desistência de Lance Stroll (Aston Martin) e da estratégia de Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes) para terminar em sétimo (partiu do 11.º lugar), tendo batido Yuki Tsunoda (VCARB) em pista.

Norris e Hamilton não aproveitaram a entrada do safety car, à sétima volta - provocado pelo acidente do piloto canadiano -, para trocarem de pneus, acabando por perder as respectivas posições no final.

A corrida no circuito citadino de Jedah, o segundo mais rápido do calendário, foi mais uma vez dominada pelo campeão do Mundo, que só não conseguiu o sexto Grand Slam, que lhe permitiria igualar a marca de Lewis Hamilton, porque, ao retardar a ida às boxes, Lando Norris liderou durante algumas voltas e, no final, Charles Leclerc estabeleceu a volta mais rápida, superando o tempo de Lewis Hamilton.