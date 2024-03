From the End of the World eleito melhor filme da 44.ª edição do Fantasporto

O filme From the End of the World, do realizador japonês Kazuaki Kiriya, venceu o prémio de melhor filme da 44.ª edição do Fantasporto — Festival Internacional de Cinema do Porto, cuja programação contou com cerca de uma centena de obras. Em comunicado, a organização refere este sábado que no ano em que o cinema chinês "se estreia em força" no festival, ele é novamente ganho pelo cinema japonês. A 44.ª edição arrancou a 1 de Março no Batalha Centro de Cinema e decorre até domingo.

O prémio de melhor filme da Semana dos Realizadores foi atribuído a Bucky F*cking Dent, do norte-americano David Duchovny, e o prémio especial do júri foi entregue à longa-metragem japonesa Shadow of Fire, de Shinya Tsukamoto. Na secção Orient Express, que este ano contava com 21 filmes em competição, o vencedor foi Creation of the Gods I: Kingdom of Storms, do chinês Wuershan. O prémio especial do júri foi atribuído a The Floor Plan, de Junichi Ishikawa, tendo também sido atribuída uma menção especial ao japonês Hideo Nakata, por The Forbidden Play.

No cinema português, o grande prémio foi entregue à co-produção Departures, de Vasco Viana. Já o prémio das escolas, ao qual concorreram nove instituições, foi atribuído a Esqueci-me que tinha medo, de Diogo Bento, estudante da Universidade Lusófona de Lisboa.

Na edição deste ano do Fantasporto foram exibidos cerca de 100 filmes de diferentes países como Japão, Argentina, Brasil, Coreia do Sul, China, Filipinas, Irão, México, Índia, Estados Unidos da América, Estónia, Hungria, Canadá e Cazaquistão, Espanha e França.

A organização indica que os cerca de 220 convidados estrangeiros e nacionais vão marcar presença na sessão de encerramento do festival, que decorre este sábado a partir das 21h. No domingo, a partir das 15h, serão exibidos os oito filmes premiados pelos júris nas secções Cinema Fantástico, Semana dos Realizadores, Orient Express, Cinema Português e Escolas de Cinema.