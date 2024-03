Hora de decisões na Champions e na Liga Europa

Primeiro o FC Porto, na Liga dos Campeões; depois Sporting e Benfica, na Liga Europa. A próxima semana será decisiva para se perceber qual será o futuro dos clubes portugueses nas competições europeias de futebol.

Os "dragões" vão a Londres defrontar o Arsenal, na terça-feira, com um golo de vantagem na bagagem. Já "leões" e "águias" deslocam-se na quinta-feira, respectivamente, a Bérgamo e a Glasgow para discutirem com Atalanta e Rangers quem seguirá para os quartos-de-final da segunda mais importante prova da UEFA, depois de empates cedidos em Lisboa.

Aqui encontra o calendário da Champions para terça e quarta-feira e aqui a mesma informação mas da Liga Europa, na quinta-feira.

A nível nacional, os portistas entram em campo já nesta sexta-feira, deslocando-se ao terreno do Portimonense motivados pela goleada aplicada ao rival Benfica. Já os "encarnados" sobem ao relvado apenas no domingo, recebendo o Estoril ainda combalidos pelos mais recentes resultados e exibições.

Quanto ao líder da I Liga jogará também no domingo. O Sporting tem uma deslocação arriscada a Arouca, onde mora uma das equipas que mais tem surpreendido positivamente esta temporada.

Aqui encontra o calendário completo e os horários das transmissões televisivas da I Liga e aqui a mesma informação para a II Liga.

Nos principais campeonatos europeus o destaque vai para a Premier League, onde no domingo os dois primeiros se defrontam. O Liverpool recebe o Manchester City com um ponto a separar os dois emblemas. E em Itália, sábado, o Bolonha (quarto) recebe o líder destacado Inter de Milão.

Nos desportos motorizados, domingo, no Qatar, arranca o Mundial de MotoGP, com o português Miguel Oliveira à procura de tirar o máximo rendimento da sua nova Aprilia oficial. Enquanto na mesma zona geográfica, mas em quatro rodas, a Arábia Saudita receberá o segundo Grande Prémio da temporada de Fórmula 1, que começou há uma semana com mais uma demonstração de força de Max Verstappen e da Red Bull.

A meio da semana, as atenções viram-se para o andebol. Quinta-feira, Portugal defronta a Noruega (17h30 de Lisboa) em jogo da primeira jornada do torneio de qualificação olímpica. E, nesse mesmo dia, disputa-se a primeira mão dos quartos-de-final, da Liga dos Campeões de hóquei em patins com os jogos Sporting- Barcelona, Amatori Lodi-FC Porto, Óquei de Barcelos-Benfica e Trissino-Oliveirense.

Um dia antes, no basquetebol, destaque para o FC Porto que na Turquia, frente ao Bahcesehir, disputa a segunda mão dos quartos-de-final da Taça Europa (16h de Lisboa), depois do triunfo na partida da primeira mão por 90-80.

