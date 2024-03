Tiago Pereira conquista medalha de bronze nos Mundiais de pista coberta

Tiago Pereira, aos 30 anos, conquistou este sábado, em Glasgow, a medalha de bronze na final do triplo salto masculina nos Mundiais de pista coberta, o melhor resultado da sua carreira até ao momento.

O atleta português chegou ao terceiro lugar graças ao seu último salto - conseguiu 17,08m - que foi também​ a sua melhor marca da temporada.

À frente do triplista do Sporting ficaram apenas Fabrice Zango, do Burkina Fasso, com 17m53m, e o argelino Yasser Mohammed Triki, com 17,35m.

Tiago Pereira começou o concurso com um nulo, fazendo depois 16,74m, que lhe valeram na altura o quinto lugar e o acesso ao grupo dos oito que tinham direito aos seis saltos. Mas foi só na sexta e derradeira tentativa que voltou a ter uma marca válida, a sua melhor da época e que foi suficiente para retirar o bronze ao chinês Yaoqing Fang​.

Esta foi a primeira medalha conquistada por Portugal na competição que decorre em Glasgow e logo numa prova em que a comitiva portuguesa apresentava uma "baixa" de peso, com a ausência de Pablo Pichardo. Na história dos Mundiais, este bronze é o quarto pódio de Portugal, depois de dois bronzes de Nelson Évora e da prata de Pedro Pichardo na edição anterior.

A um lugar do pódio

Nos 400m, o velocista João Coelho concluiu a final na quarta posição, batendo pela terceira vez o recorde nacional na distância - o atleta do Sporting bateu a melhor marca portuguesa em cada uma das três corridas que realizou em Glasgow.

Numa prova em que ocupou o quarto lugar na maior parte das duas voltas à pista, João Coelho, de 24 anos, cruzou a meta com uma marca de 45,86 segundos, atrás do belga Alexander Doom, medalha de ouro (45,25s), do norueguês Karsten Warholm, campeão do mundo e olímpico dos 400 metros barreiras (45,34s), prata, e do jamaicano Rusheen McDonald, bronze, com 45,65s.

Antes, as velocistas portuguesas Lorène Bazolo e Rosalina Santos falharam o acesso às meias-finais na prova de 60 metros.

Recordista nacional da distância desde 6 de Março de 2022, quando fixou a marca de 7,17 segundos, Lorène Bazolo concluiu a prova em 7,33 segundos e ficou aquém do seu melhor registo da época, 7,23s e foi sexta classificada na quinta eliminatória.

Já Rosalina Santos foi quinta classificada na sexta eliminatória, ao registar uma marca de 7,32s, quatro centésimas acima da melhor marca da época e oito centésimas acima do seu recorde pessoal, fixado em 2023.