Morreu Pietra, um dos símbolos do futebol do Benfica

Minervino Pietra, antiga glória do Benfica, morreu nesta quinta-feira, aos 70 anos, após um período de internamento hospitalar. Primeiro como jogador e mais tarde como técnico, o antigo internacional português manteve uma ligação de várias décadas aos "encarnados", clube que deixou somente em 2022.

"O Sport Lisboa e Benfica tudo fará para perpetuar a memória de um profissional de excelência e de um homem de raro carácter. Minervino Pietra será sempre reconhecido como um dos nossos, portador e zelador da mística. À família de Minervino Pietra, o Sport Lisboa e Benfica endereça os seus mais sentidos pêsames", adianto o Benfica, em comunicado.

É com profundo pesar que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Minervino Pietra, aos 70 anos de idade. Descanse em paz, Míster. ?? pic.twitter.com/pL3MmBmOn3 — SL Benfica (@SLBenfica) March 8, 2024

Pietra chegou ao Benfica em 1976 e vestiu a camisola "encarnada" em 227 partidas, assumindo desde cedo um papel preponderante na defesa. O lateral direito apontou 19 golos pelo clube e, ao longo do trajecto, conquistou quatro campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal e duas Supertaças.

Durante uma década, vestiu a camisola da selecção nacional por 27 vezes, estreando-se diante da Irlanda do Norte (14 de Novembro de 1973), aos 19 anos, e encerrando o ciclo frente à Finlândia, a 25 de Setembro de 1983, tendo disputado as qualificações para os Europeus de 1980 e 1984 e para o Mundial de 1986.

Formado enquanto jogador no Belenenses, Pietra foi mais tarde também técnico adjunto do clube do Restelo, assim como do Estoril, do Alverca e do Boavista. Em 2009, voltou ao Estádio da Luz e acabou por integrar os quadros de várias equipas técnicas do Benfica.

"Foi um dos grandes jogadores das décadas de 1970 e 1980, uma lenda e um grande amigo", resumiu à BTV Diamantino, antigo companheiro de equipa de Pietra no Benfica, um dos vários que descrevem o antigo lateral como um jogador destemido.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional já lamentou o desaparecimento de mais uma figura da modalidade e a Federação Portuguesa de Futebol também já reagiu, através do presidente: "Figura de grande carisma mas também discrição, deixou uma marca indelével no clube que representou", escreveu Fernando Gomes.