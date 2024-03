Miguel Oliveira começa época de MotoGP com 12.º lugar nos treinos livres

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi nesta sexta-feira o 12.º mais rápido no somatório das duas sessões de treinos livres do Grande Prémio do Qatar, prova de abertura do Mundial de MotoGP.

O melhor registo foi conseguido na primeira das duas sessões do dia, com o piloto natural de Almada a terminar a 0,714 segundos do mais rápido, o espanhol Jorge Martin (Ducati). O espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) foi o segundo classificado dos treinos livres, a 0,047 segundos, com o compatriota Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 0,071s, numa pista menos adequada às características das Aprilia do que das Ducati.

A sessão da tarde, a segunda do dia, ficou marcada pela chuva que caiu, que levou a organização a alterar o programa para que os pilotos não tivessem de correr com o reflexo das luzes do circuito na pista molhada durante a noite.

Assim, o espanhol Marc Márquez (Ducati) foi o mais rápido, numa sessão em que Miguel Oliveira não foi além da 20.º posição.

O piloto luso falhou a passagem directa à segunda fase da qualificação de sábado por pouco mais de um décimo de segundo.

O campeão em título, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), foi apenas o 10.º mais rápido.

O GP do Qatar é a primeira das 21 provas previstas para o Mundial de Velocidade de 2024.

Para sábado está prevista a qualificação e a corrida sprint, devendo a corrida principal ser disputada no domingo.