Na Arábia Saudita, Verstappen conquista segunda pole position da temporada

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou nesta sexta-feira a segunda "pole" da temporada de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda ronda do ano.

O campeão do mundo fez o melhor tempo logo na primeira tentativa da derradeira fase da qualificação, a Q3, rodando em 1m27,472s, deixando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) na segunda posição, a 0,319 segundos, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) em terceiro, a 0,335s.

Esta foi a segunda "pole" de Verstappen em outras tantas corridas este ano, 34.ª da sua carreira, apesar de uma semana pejada de rumores de saída da Red Bull rumo à Mercedes, que o próprio se encarregou de desmentir na quarta-feira.

A Red Bull continua sob os holofotes fora de pista, pois a imprensa internacional dá conta de uma provável suspensão do conselheiro da equipa, o austríaco Helmut Marko, um dia depois de se ter sabido que a funcionária que acusou o director desportivo da formação britânica, Christian Horner, também tinha sido suspensa.

Em pista, contudo, Verstappen dá poucas hipóteses de os adversários brilharem e nesta sexta-feira conquistou a "pole" num circuito em que nunca tinha sido o mais rápido em qualificação. É o 20.º circuito em que consegue a pole position.

"Foi um bom dia. Trabalhámos no carro durante a noite para melhorar as curvas rápidas. Hoje, senti-me muito confortável com o carro. Na primeira tentativa fiquei muito satisfeito, diverti-me imenso", explicou.

Para a corrida deste sábado, o tricampeão mundial admite que "muita coisa pode acontecer", até por se tratar de um circuito citadino, lembrando que "no passado já aqui houve corridas loucas".

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o quarto classificado, a 0,374 segundos do mais rápido.

Esta sessão ficou ainda marcada pela estreia do britânico Oliver Bearman pela Ferrari, em substituição do espanhol Carlos Sainz, operado de urgência ao apêndice.

O jovem piloto britânico terminou no 11.º lugar, falhando a passagem à Q3, mas impressionando pela rápida adaptação ao carro italiano.

"Espero que o Carlos recupere depressa. O Oliver fez um trabalho incrível, até tendo em conta que só fez uma sessão de treinos", elogiou o companheiro de equipa, Charles Leclerc.

Com o resultado desta sexta-feira, Max Verstappen isola-se no quinto lugar da lista dos pilotos com mais "poles" na história da modalidade, ainda a 70 do líder, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que tem 104.

O GP da Arábia Saudita é a segunda de 24 rondas previstas para a temporada de 2024, depois de uma vitória de Verstappen no Bahrein.