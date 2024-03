Qual a influência das redes sociais na percepção política?

Como estão as redes sociais a afectar a percepção pública em relação aos partidos e como contribui ou destabiliza a forma como percebemos a política?

Como as plataformas digitais estão a moldar a opinião pública e a comunicação dos partidos políticos? As campanhas eleitorais estão a migrar para novos meios, utilizando as redes sociais para alcançar um público mais vasto. De que forma é que os políticos se posicionam neste contexto?

Nesta reportagem, exploramos as diversas perspectivas sobre o uso destas plataformas para difundir a comunicação política. Ouvimos Ricardo Garrido e Salvador Varges, que representam as perspectivas da comunicação e da política.

Reportagem realizada com a supervisão de Ruben Martins.

