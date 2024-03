O “pior perigo” do Papa

Há uns dias, e como já é hábito, o Papa Francisco alertou, no âmbito de uma conferência, para os males do mundo. E falou daquele que ele considera ser neste momento o “pior perigo” para a humanidade. Sendo ateia, mas conhecendo o impacto das palavras do Papa, fui com curiosidade à procura de que “pior perigo” seria esse. Seria um perigo real como a guerra? A violência? A fome? As desigualdades e discriminações? O capitalismo? A crise climática? Ou seria então perigo de ordem fantasiosa, como as trilhas químicas (chemtrail) ou os reptilianos?

