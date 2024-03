Livros que cruzam o Atlântico

Aqui nos encontramos

Cara leitora, caro leitor,

Esta é a primeira edição da newsletter Encontro de Leituras, dedicada aos livros em língua portuguesa que cruzam o Atlântico.

A newsletter faz parte de uma nova editoria especial, criada a partir do clube de leitura Encontro de Leituras, que a jornalista Isabel Coutinho, do PÚBLICO, concebeu em 2020, em parceria com a Folha de S.Paulo. Desde Fevereiro, com a saída do jornal brasileiro, a Quatro Cinco Um entrou como parceira brasileira nesta nova fase do projecto.

Todos os meses, vamos publicar recensões, reportagens, perfis, imagens, notas e outros conteúdos ligados aos livros escritos em língua portuguesa que atravessam o oceano. Também vamos falar de livrarias, colecções, editoras, festivais e da vida literária que fermenta nas cidades onde se fala português.

Os encontros virtuais mensais acontecem na segunda terça-feira de cada mês, às 22h de Lisboa e 19h de Brasília, tendo a autora ou autor de um livro publicado nos dois lados do oceano. Esta newsletter vai trazer, na quarta quinta-feira de cada mês, as informações sobre o próximo encontro.

Em Fevereiro, recebemos o angolano Kalaf Epalanga, que conversou com a Isabel Coutinho, responsável pelo Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros, com o director de redacção da revista literária brasileira Quatro Cinco Um, Paulo Werneck, e com os participantes do clube sobre o romance Também os Brancos Sabem Dançar, lançado pela Editorial Caminho/Grupo LeYa em Portugal e pela Todavia no Brasil. Veja abaixo como participar do encontro de Março.

Bons encontros para todos nós!

Isabel Coutinho e Paulo Werneck

Clube Encontros • Março





Homem-objeto e Outras Coisas Sobre Ser Mulher

Autoria: Tati Bernardi

Companhia das Letras • 256 pp • R$ 49,90

Tinta-da-China • 216 pp • € 16,90

COMPRAR

O Encontro de Leituras recebe em Março uma das principais cronistas brasileiras, Tati Bernardi, que acaba de ter a antologia Homem-objeto e Outras Coisas Sobre Ser Mulher publicada em Portugal. Casamento, família, filhos, sexo, trabalho, literatura, machismo, saúde mental e outros temas são tratados na colectânea de crónicas de Bernardi. A selecção inclui textos que a autora publica semanalmente na Folha de S.Paulo desde 2013 e uma crónica inédita, "Meu marido joga video game". Leia o texto no PÚBLICO e na Quatro Cinco Um.

Dia: 12 de Março, próxima terça-feira

Hora: às 22h de Portugal (19h do Brasil)

Link para se entrar: Evento online e gratuito, via Zoom

(No topo da newsletter, a escritora Tati Bernardi. Renato Parada/Divulgação)

Arquivo

Acompanhe os Encontros de Leituras! O PÚBLICO lançou um site com todos os encontros do clube. Apesar de só ser possível participar ao vivo, as conversas são gravadas, editadas e publicadas como podcast.

Pré-publicação O livro que ajudou a derrubar uma ditadura Marco da luta pela liberdade em Portugal, Novas Cartas Portuguesas tem a sua primeira edição brasileira 50 anos depois de ter sido lançado originalmente.

Escrito em 1971, durante o governo ditatorial chefiado por Marcello Caetano (que substituiu António de Oliveira Salazar em 1968), Novas Cartas Portuguesas continha 120 textos que expressavam um sentimento de revolta contra o autoritarismo do regime, manifestado na esfera social pelo patriarcalismo e pelo marianismo (que pregava que as mulheres deviam ser puras e obedientes ao marido). Assinados por três Marias — Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa —, os textos ganham finalmente uma edição brasileira, que será lançada no próximo 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, pela editora Todavia.

"Corajosas Marias, perigosas Marias

Quando penso em livros portugueses revolucionários, o primeiro título que me vem à mente é Novas cartas portuguesas. Parece-me impossível pensar na Revolução dos Cravos ou em feminismo sem lembrar desta obra assinada por três autoras: Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, posteriormente conhecidas como as "Três Marias". Para entender seus aspectos transgressores — quando digo transgressores, digo-o tanto na estética quanto na política, aqui indissociáveis —, é preciso contextualizar o país e o tempo nos quais este livro foi criado", escreve Tatiana Salem Levy no prefácio. Leia a pré-publicação.



(A escritora Tatiana Salem Levy. Pedro Loureiro/Divulgação)





Em Portugal, Novas Cartas Portuguesas está publicado pela Dom Quixote.

Leia também na Quatro Cinco Um : Historiador mostra como Salazar instituiu regime próprio e duradouro, equilibrando nacionalismo e liberalismo. E no PÚBLICO: uma entrevista com Fernando Rosas sobre este seu livro Salazar e os Fascismos, editado por cá em 2019 pela Tinta-da-china.

Crónica • Literatura brasileira O óbvio surpreendente Contos inéditos de Nelson Rodrigues espalham humor e escândalo sobre os abismos da miséria humana.

O escritor e jornalista Nelson Rodrigues (Fundo Correio da Manhã/Reprodução)

"Ao ler as 25 histórias inéditas de Nelson Rodrigues salvas, por esse livro, das prateleiras em que estavam há sessenta anos — e que espalharam humor e escândalo no Brasil um pouco antes de eu nascer, em Portugal, lá para trás no século 20 —, sinto-me o português 'de monograma na camisa' ou o outro 'luso' desse boteco com telefone (do conto 'Boneca') assistindo sem hipótese de fugir, mas cada vez com maior interesse, a mais um abismo da miséria humana." Leia na íntegra o texto do escritor português Rui Cardoso Martins na Quatro Cinco Um.



Leia também: Lúcio Cardoso revela-se em carne e espírito nas anotações íntimas que amplificam a sua criação.

Nas Montras e Vitrines — Livros que cruzaram o Atlântico

ROMANCE

As pequena chances

Autoria: Natália Timerman

Editora: Tinta-da-china

216 pp • € 15,90

COMPRAR

Este é o segundo romance da escritora brasileira que nasceu em São Paulo, a autora de Copo vazio, e a sua estreia em Portugal. O livro narra a experiência de uma mulher que reencontra o médico que tratou do pai dela na etapa final de um cancro. A conversa traz à superfície as recordações sobre o declínio físico do doente e do seu impacto sobre a vida dos filhos, da esposa e dos netos. À medida que o fim se aproxima, cada situação ganha contornos definitivos: a última viagem, a última gargalhada, a última ida ao teatro.



LITERATURA DE VIAGEM

Viagem a Portugal revisited

Autoria: vários autores

Editora: Fundação José Saramago

224 pp. € 20

COMPRAR

Reúne os textos do projecto Viagem a Portugal revisited, plataforma que refez, pelo olhar de escritores contemporâneos doze roteiros descritos por José Saramago no seu Viagem a Portugal. Com coordenação do escritor José Luís Peixoto (Portugal), Adriana Lisboa (Brasil), Ondjaki (Angola), Maaza Mengiste (EUA), Laura Restrepo (Espanha) e Leila Slimani (França) reinterpretam os roteiros do livro de Saramago. Leia a notícia no Fugas.



Viagem a Portugal

Autoria: José Saramago

Editora: Companhia das Letras Brasil

616 pp • R$ 199,90



Nesta edição especial de Viagem a Portugal, o leitor tem acesso às fotografias tiradas pelo próprio Saramago durante uma viagem de quase seis meses. Escrito na terceira pessoa, o Nobel de Literatura relata os deslocamentos de um viajante pelo tempo e espaço e descreve os encontros com pessoas, paisagens e construções.



NÃO-FICÇÃO



Sou mulher, sou líder

Autoria: Cássia Godoy e Lenny Kyrillos

Escolar Editora

192 pp. € 17,50

COMPRAR

A jornalista brasileira Cássia Godoy e a fonoaudióloga brasileira Lenny Kyrillos traçam informações e pesquisas recentes sobre liderança feminina para formar o relato de treze profissionais prolíficas em diferentes áreas, como a deputada federal Tabata Amaral, a cientista Natalia Pasternak, a jornalista Maju Coutinho, a executiva Claudia Sender, e mais.



NÃO-FICÇÃO

Baviera Tropical

Autoria: Betina Anton

Editora: Casa das Letras;

368 pp. 22,90€.

COMPRAR

O subtítulo deste livro, da jornalista brasileira Betina Anton, é "A história de Josef Mengele, o médico nazi mais procurado do mundo, que viveu quase vinte anos no Brasil sem nunca ser apanhado". Como se explica na badana, foi "a partir de documentos com informação inédita do arquivo dos serviços secretos israelitas – a Mossad- e de diversas entrevistas com protagonistas da história, nomeadamente ao comandante da caça a Mengele no Brasil e à sua professora", que a editora de Internacional na TV Globo reconstituiu "o percurso de Mengele no Brasil, onde foi capaz de criar uma nova vida no país sob uma nova identidade, até à sua morte, sem ser descoberto." Dizem ainda os editores, que a grande questão que coloca este livro é saber-se "de que forma um criminoso de tamanha dimensão e os seus colaboradores conseguiram passar impunes?"

NÃO-FICÇÃO

O que é Meu

Autoria: José Henrique Bortoluci

Editora: Companhia das Letras

192 pp. €17,45

COMPRAR

"Lembra que esse aeroporto o pai ajudou a construir pra você poder voar. Ouço essa frase do meu pai sempre que tenho de pegar algum voo no aeroporto de Guarulhos. E eu sempre me lembro, mas demorei para aprender. O pai caminhoneiro visita a casa, a esposa e os filhos. Ele chega, mas logo se vai. Chegavam ele e o caminhão, um par, quase uma coisa só, entidade que sobrava e faltava, impositiva e passageira. Eu, menino, queria que eles ficassem, queria que se fossem, queria ir junto deles. Ele disse essa mesma frase quando estávamos a caminho daquele aeroporto em Agosto de 2009, no dia em que embarquei para fazer o meu doutorado em sociologia nos Estados Unidos", diz neste livro, Prémio Melhor Ensaio 2023 da Associação Paulista de Críticos de Artes, o autor José Henrique Bortoluci. Escreveu-o a partir de conversas com o seu pai, Didi, que de 1965 a 2015 conduziu um camião pelas estradas do Brasil.



ROMANCE

A rainha Ginga

Autoria:José Eduardo Agualusa

Editora: Tusquets

208 pp. R$ 59,90

Romance histórico sobre Ana de Sousa, a Ginga, ou N’Zinga M’Bandi (1583-1663), a extraordinária rainha dos reinos africanos de Ndongo e Matamba, situados na actual Angola, que por quatro décadas liderou a resistência contra os invasores portugueses, destacando-se tanto por suas estratégias militares como por suas habilidades diplomáticas. No PÚBLICO podem ler a recensão feita quando o livro saiu em Portugal na Quetzal.

FICÇÃO

Primeiro eu tive de morrer

Autoria: Lorena Portela

Manuscrito Editora

160 pp. € 15,90

COMPRAR

À beira de um burnout, uma publicitária é pressionada a tirar férias, o que a leva à pousada de duas amigas na vila paradisíaca de Jericoacoara, Ceará, nordeste do Brasil. Banhada pelo sol e pelo mar, e rodeada por mulheres que também vivenciaram situações de machismo, excesso de trabalho e relações tóxicas, a jovem encontra um renascimento.

HISTÓRIA

O Marquês de Pombal e a Unificação do Brasil – Pombalismo, História e Literatura

Autoria: José Eduardo Franco e Luiz Eduardo Oliveira

Editora: Temas e Debates

248 pp. € 17,70

COMPRAR

Figura importante para entender a relevância de Portugal e do Brasil atuais, o livro percorre a política reformista de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, que culminou na unificação e independência do país.

Amanhã há Ípsilon nas bancas

Nesta semana foi lançado mundialmente o romance póstumo de Gabriel García Márquez, Vemo-nos em Agosto. Temos a recensão, o que disseram os herdeiros e um excerto.

Até para a semana.