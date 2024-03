Sintra vai estudar corredor no IC19 só para carros que estejam completamente ocupados

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Sintra vai estar em consulta pública a partir da próxima semana. São propostas novas vias ou a reorganização do trânsito do centro histórico.

E se houvesse um corredor no IC19 só para carros completamente ocupados? Esta é uma das propostas que se sugere que sejam estudadas a propósito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Sintra (PMUS Sintra), que vai estar em consulta pública a partir da próxima semana, de acordo com a Câmara Municipal de Sintra. Neste novo plano, propõe-se a criação de parques de estacionamento de apoio ao centro histórico da vila de Sintra ou uma nova via semi-circular à volta de Agualva-Cacém, que fará a ligação entre a A5, a IC19 e a A16.