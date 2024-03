Liverpool mostra a sua força, Marselha e Roma também

Rafael Leão esteve em destaque no triunfo do Milan.

Foram muitos os golos nos jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, com os clubes teoricamente favoritos à partida a confirmarem esse estatuto. Em Praga, frente ao Sparta, o Liverpool venceu por 5-1.

Mac Allister, de penálti, deu início ao festim pouco depois do começo do jogo, com o ex-Benfica Darwin Núñez a bisar (25’ e 45’+3’). Dois grandes golos do uruguaio que já leva 16 remates certeiros esta época. Conor Bradley, jovem defesa de 20 anos, fez um autogolo ainda antes do intervalo, mas o Liverpool continuou dominador e chegou aos 5-1 por intermédio do ex-FC Porto Luis Díaz e de Szoboszlai.

No Azerbaijão, o “carrasco” do Sp. Braga deu luta ao Bayer Leverkusen e esteve mesmo a vencer por 2-0.Benzia e Juninho marcaram para os homens da casa, mas no segundo tempo, Xabi Alonso fez entrar alguns dos seus melhores jogadores (que tinha poupado) e os líderes da Liga alemã foram capazes de chegar ao empate: golos de Wirtz e de Schick.

Resultados Sporting-Atalanta 1-1 Roma-Brighton 4-0 Sparta Praga-Liverpool 1-5 Qarabag-Bayer Leverkusen 2-2 Friburgo-West Ham 1-0 Milan-Slavia Praga 4-2 Marselha-Villarreal 4-0 Benfica-Rangers 2-2

Em Roma, o Brighton foi goleado por 4-0. Dybala marcou o primeiro golo dos italianos, depois foi Lukaku, a seguir Mancini e por fim o ex-benfiquista Cristante.

Em França, o Marselha banalizou um Villarreal com Gonçalo Guedes a titular. Aubameyang foi o homem do jogo ao bisar — os outros golos foram de Veretout e de Mosquera (autogolo).

Por fim destaque para o Milan e para Rafael Leão. O internacional português inventou o primeiro golo dos “rossoneri” marcado por Giroud, quando o Slavia já jogava só com dez após expulsão de Malick Diouf. Doudera ainda empatou, mas Reijnders e Loftus-Cheek recolocaram o Milan em vantagem. Até ao final, mais um golo do Slavia e nova assistência de Rafael Leão para o golo de Pulisic.