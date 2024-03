Rui Rocha, o “famoso” apressado à porta das eleições

O décimo primeiro dia de campanha da IL foi todo a Norte: começou com uma visita a uma creche, continuou com uma visita apressada à Qualifica e acabou num jantar-comício com os jovens do partido.

No décimo primeiro dia de campanha, dedicado à juventude e educação, Rui Rocha tirou a camisa e o blazer: está vestido de forma mais descontraída, o que assenta com a sua personalidade. O dia foi todo a Norte: começou com uma visita a uma creche, em Valongo, e continuou no Porto — onde correu na feira Qualifica e presidiu a um jantar-comício com os jovens do partido.

É com a canção People Have the Power, de Patti Smith, que Rui Rocha entra nestes jantares. E se na terça-feira, no jantar de Lisboa, os liberais a cantaram a alto e bom som — durante tempo suficiente para cansar —, esta quarta-feira, no BH Foz, a cantoria foi envergonhada e apagada.

Por alguma razão — talvez a aproximação das eleições e a sensação, alimentada pelas sondagens, de intangibilidade da meta de crescimento fixada por Rui Rocha (50%, ou seja, mais quatro deputados) —, esta quarta-feira os liberais do Porto receberam o líder do partido com muito menos energia do que no sábado, onde fizeram um comício que foi uma espécie de festa.

São cerca de 120 — a maioria, jovens — a jantar esta quarta-feira numa sala com luzes brancas do BH Foz. Antes do repasto, uma liberal foi pedir a um grupo de jovens que se sentasse “mais para a frente” na sala — “para fazer número”. E foram, sendo-lhes reservada a sorte de poderem assistir mais de perto às conversas moderadas por Carlos Guimarães e Patrícia Gilvaz, deputados da IL que tentam a sua reeleição pela lista do Porto.

Durante a tarde, Rui Rocha visitou a feira Qualifica, onde, em passo apressado e feito estrela de serviço, terá batido o recorde de visitas ao maior número de bancas em menos tempo. O líder dos liberais cruzou o labirinto da Exponor a todo o gás e o apêndice mediático que consigo trazia despertou a atenção dos miúdos que lá estavam. “Quem é este famoso?”, “Oh my god, é o gajo da Iniciativa Liberal”, ouvia-se. “Uma selfie”, “Uma fotografia”, pediam-lhe.

Muito dos jovens com quem o líder liberal conversou não tinham sequer idade para votar — mas nem isso o fez defender a medida de antecipação de voto para os 16 anos: Rocha tem apenas uma “predisposição de princípio favorável à discussão do tema”, disse aos jornalistas.

O discurso de Rocha, no Porto, estava marcado para começar as 21h55 — mas às 21h48 Rui Rocha ainda tinha o seu prato cheio de bacalhau. Daqui ainda partirá para Braga, onde fará uma arruada nocturna junto dos muitos jovens que ainda precisa de conquistar para atingir o resultado que deseja. Talvez assim se explique a sua pressa.