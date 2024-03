Não são necessárias muitas sondagens para aceitar que a saúde e a educação deviam ser os temas principais do debate político, porque quer a saúde quer a educação públicas atingiram níveis de degradação nunca vistos e que colocam em causa o futuro do país. Não tem sido essa a opção jornalística de quem tem moderado dezenas de debates, optando por discutir os mesmos temas e deixando sempre de fora a educação. Para os nossos jornalistas, para os nossos comentadores e para os nossos políticos que se conformam com as perguntas que lhes fazem, o tema da educação resumiu-se a dar resposta rápida ao uso de telemóveis nas escolas e a garantir a recuperação do tempo de serviço dos professores.

