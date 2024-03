Surf: Frederico Morais vence última bateria do dia em Supertubos

O português Frederico Morais ganhou nesta quarta-feira a 12.ª e última bateria da primeira ronda masculina da prova do circuito mundial de surf, em Peniche, que fechou o primeiro dia da competição, avançando directamente para a próxima fase.

"Kikas" fez 13,10 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,17 e 5,93), batendo o brasileiro Yago Dora (11,80) e o australiano Liam O'Brien (7,90), e garantindo uma vaga na terceira ronda do Meo Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa da elite da Liga Mundial de Surf (WSL).

O estreante Miguel Canhoto, chamado à última hora para substituir o lesionado Kelly Slater (Estados Unidos), 11 vezes campeão do mundo, também assegurou um lugar na próxima fase.

O jovem de Peniche, de apenas 17 anos, ficou no segundo posto da terceira bateria, com um total de 6,80 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,00 e 1,80), atrás do australiano Callum Robson (9,17) mas à frente do norte-americano Griffin Colapinto (4,83).

Pior sorte teve Joaquim Chaves, que foi terceiro na sexta bateria, mas ainda tem hipótese de seguir em frente na competição.

O campeão nacional, de 20 anos, fez um total de 7,77 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (4,60 e 3,17), sendo superado pelo australiano Jack Robinson (14,76) - vice-campeão da edição de 2023 - e pelo norte-americano Crosby Colapinto (11,20), pelo que vai disputar a segunda ronda (ronda de eliminação).

Ao contrário do que era previsto, a organização decidiu parar a competição após a conclusão da primeira ronda masculina, não colocando na água a primeira ronda feminina, devido ao agravamento das condições meteoreológicas, com o vento forte a prejudicar a formação das ondas na praia de Supertubos.

Assim, a estreia da campeã nacional Francisca Veselko no "grande palco" do surf internacional ficou adiada, com a próxima chamada marcada para quinta-feira de manhã.