FC Porto em vantagem nos quartos-de-final da FIBA Europe Cup

“Dragões” levaram a melhor sobre os turcos do Bahcesehir College, por 90-80, no jogo da primeira mão da eliminatória.

O FC Porto está mais perto de atingir as meias-finais da FIBA Europe Cup, em basquetebol, depois de ter vencido os turcos do Bahcesehir College, por 90-80, nesta quarta-feira.

No jogo da primeira mão dos quartos-de-final, no Dragão Arena, os “azuis e brancos” ganharam os dois primeiros períodos (23-15 e 19-17) e chegaram ao intervalo com 10 pontos de vantagem.

No segundo tempo, os visitantes ainda recuperaram ligeiramente (20-25), mas o FC Porto voltou a acelerar para um parcial de 28-23 e confirmou a vitória, com a mesma margem que detinha ao intervalo.

Cleveland Melvin (27 pontos e sete ressaltos) e Anthony Barber (16 pontos e sete assistências) foram os principais destaques do lado da equipa portuguesa, que disputará a segunda mão da eliminatória no dia 13, em Istambul.