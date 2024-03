Sporting volta a empatar com a Atalanta na Liga Europa

“Leões” ficam-se pelo empate (1-1) no terceiro jogo com a formação de Bérgamo esta época, agora na primeira mão dos oitavos-de-final da prova europeia.

Não se pode dizer que o Sporting tenha apostado as fichas todas na Liga Europa, mas também não se pode dizer que tenha abdicado dela. E isso fica bem expresso no resultado da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, frente à Atalanta, um empate (1-1) em modo gestão de recursos a pensar, não só no jogo da segunda mão (que será na quinta-feira da próxima semana), mas também na difícil deslocação a Arouca, neste domingo. Os "leões" continuam sem conseguir ganhar à formação de Bérgamo nesta Liga Europa, depois de uma derrota e um empate na fase de grupos.

Amorim tinha prometido um Sporting diferente neste terceiro confronto com a formação de Bérgamo e cumpriu. Koindredi, médio francês contratado ao Estoril, foi titular pela primeira vez, e Paulinho regressou ao “onze” inicial, ocupando, respectivamente, os lugares dos indiscutíveis Hjulmand e Gyökeres. Era a indispensável gestão de recursos numa altura em que os “leões” jogam de três em três dias. Não era propriamente Amorim a abdicar da Liga Europa. Com estas opções (e o que fez depois), era Amorim a tentar ir a todas.

Gasperini também fez o mesmo na Atalanta, abdicando de alguns titulares, mas não dos seus princípios de pressão alta com marcações individuais. Mas os “leões”, com o conhecimento dos dois jogos anteriores, conseguiram responder bem a essa pressão, mesmo numa versão alternativa. Foi num desses momentos que chegou ao golo, aos 17’. Pressão alta da Atalanta junto à área, Trincão libertou-se dela e ficou com espaço para progredir. Paulinho acompanhou a corrida e ficou na posição certa para avançar na direcção da área. Musso saiu da baliza, tentou encurtar o espaço do avançado sportinguista, mas já foi tarde. De pé esquerdo, Paulinho rematou cruzado e fez o golo.

Positivo/Negativo Positivo Francisco Trincão Assistência para o golo e uma grande disponibilidade para a missão defensiva. Continua em grande forma.

Positivo Franco Israel Teve uma hesitação que conduziu ao golo da Atalanta, natural para quem está a entrar agora na equipa, mas mostrou enorme qualidade entre os postes, salvando o Sporting da derrota.

Positivo Scamacca Um golo, uma bola ao poste e um problema constante para a defesa “leonina”. Negativo Centrais do Sporting Os “leões” não costumam dar muitas oportunidades ao adversário, mas, desta vez, lidaram mal com a pressão na primeira fase da construção, na saída para o ataque pelos centrais. Não fossem Israel e os postes e a história seria bem diferente.

Estar em vantagem frente à Atalanta já era uma novidade em relação aos jogos anteriores, em que o Sporting tinha começado a perder. Mas a Atalanta não abdicou da sua identidade, mantendo essa pressão permanente. E os “leões” passaram um mau bocado. O poste da baliza de Israel devolveu remates de Holm (23’) e Scamacca (24’), e o guardião uruguaio fechou a sua baliza às bolas de Éderson (26’) e De Roon (30’).

Os “leões” acabariam por ceder à pressão alta da equipa de Bérgamo já perto do intervalo. Aos 39’, Quaresma fez um passe na direcção de Israel, nem ele nem Coates se entenderam sobre quem iria à bola, e Scamacca acabou a fazer o mais do que justo golo do empate. E a Atalanta podia bem ter ido para o intervalo em vantagem, não fosse nova intervenção de Israel a um cabeceamento de Scamacca.

Ao intervalo, Amorim mandou para o campo St. Juste, Hjulmand e Gyökeres, abdicando de Diomande, Koindredi e Edwards. Esta já era uma equipa mais “normal” e o Sporting conseguiu dividir melhor o jogo. Teve logo uma boa hipótese de marcar, com um remate de Geny Catamo após jogada individual, mas foi com pouco perigo para as mãos de Musso. Era um início prometedor da segunda parte para um Sporting mais completo, com a sua dupla habitual de meio-campo e a sua maior referência no ataque.

Sempre perigosa, a Atalanta voltou a acertar no ferro da baliza “leonina” aos 60’, desta vez por Lookman, depois de “brincar” com Quaresma. Mas dois minutos depois, os “leões” também tiveram a sua bola no ferro, num cabeceamento de Coates a cruzamento de Trincão.

A última meia-hora foi mais de sustos e sofrimento para o Sporting, com pouca presença em zonas de ataque e a tentar suster as muitas investidas da Atalanta, mas o empate manteve-se. E não se pode dizer que tenha sido um mau resultado, tendo em conta as circunstâncias do jogo, a forma como decorreu e o que ainda tem pela frente. Mas também não foi bom. Amorim disse tudo no final do jogo: o Sporting sobreviveu.