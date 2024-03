Portugal Wine Trophy acontece pela primeira vez na Guarda

A 10.ª edição do Portugal Wine Trophy, um dos maiores e mais importantes concursos de vinhos do país, com 80 jurados de várias nacionalidades a avaliar duas mil referências de todo o mundo, vai acontecer no Teatro Municipal da Guarda entre 26 e 28 de Abril.

O concurso, organizado pela empresa alemã Deutsche Wein Marketing, e este ano pela Câmara Municipal da Guarda e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), realiza-se em Portugal desde 2014, na Anadia. A edição de 2022 aconteceu pela primeira vez fora da Bairrada, na Madeira, e agora volta a realizar-se noutra região do país.

Para o presidente da CVRBI, esta será uma oportunidade para a Beira Interior dar nas vistas internacionalmente enquanto região vitivinícola. “Teremos aqui provadores portugueses e estrangeiros, jornalistas especializados em vinhos, sommeliers, compradores, grandes cadeias de distribuição, importadores de vinho e, portanto, é uma oportunidade para mostrar a região”, diz ao PÚBLICO Rodolfo Queirós.

A ideia é que os 80 jurados, “50% estrangeiros e 50% portugueses”, sublinha, visitem alguns produtores durante a estadia e recebam uma masterclass sobre vinhos da Beira Interior. “O concurso é sempre da parte da manhã nestes três dias e, a seguir ao almoço, aproveitamos para mostrar algumas quintas da nossa região”, continua. “Muitas destas pessoas nunca ouviram falar dos vinhos da Beira Interior e podem perceber o potencial que a região tem, os vinhos de altitude, os vinhos biológicos e as nossas castas tradicionais. É aí que apostamos.”

O presidente da CVRBI acredita que a edição do Portugal Wine Trophy na Guarda será “um sucesso”, apesar dos desafios de organizar um evento internacional. “Não é fácil em termos logísticos”, continua. “As pessoas vêm de avião e estamos a 200 quilómetros do Porto e a 300 quilómetros de Lisboa.”

Ainda assim, o esforço compensa. O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, citado pela agência Lusa, acredita que o evento vai “cimentar a marca da Guarda e a sua capacidade de organizar". Será também um “belo aperitivo” para o festival Guarda WineFest, que irá acontecer em Julho, comentou o autarca durante a apresentação do concurso, esta segunda-feira. “A Guarda está na moda também pelos vinhos."

No Portugal Wine Trophy serão classificados dois mil vinhos de todo o mundo, de acordo com as regras da OIV — Internacional Organisation of Vine and Wine e da UIOE — União Internacional de Enólogos, com o sistema de 100 pontos na modalidade de prova cega. Entre as categorias a concurso, estarão a de vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, orange wine, vinho verde, vinho espumante (champanhe, cava, prosecco, sekt, espumante) e licor/vinho licoroso. O concurso também tem uma edição na Coreia do Sul, o Asia Wine Trophy.