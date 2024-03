Portugal com Bósnia, Irlanda do Norte e Malta na corrida ao Europeu feminino

A selecção feminina de futebol vai defrontar a Bósnia-Herzegovina, a Irlanda do Norte e a Malta no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025. Foi este o resultado do sorteio realizado nesta terça-feira em Nyon, na Suíça, com o arranque dos jogos previsto para Abril.

Com o estatuto de favorito neste grupo, Portugal parte para o torneio com o claro objectivo de regressar à fase final do Europeu do próximo ano. "Somos a equipa do pote 1 neste grupo e temos de assumir a nossa responsabilidade. A Irlanda esteve no último Europeu, mas se estivermos ao nosso nível temos todas as condições para chegar ao play-off e depois subir à Liga A outra vez, que é o espaço onde temos de estar", resumiu Francisco Neto, seleccionador nacional, em declarações ao canal 11.

Os encontros do Grupo B3 vão realizar-se nos dias 3 e 9 de Abril, 29 de Maio e 4 de Junho e 10 e 16 de Julho, com a selecção portuguesa a precisar de ficar num dos três primeiros lugares para seguir para os play-offs. Nessa fase, terá duas eliminatórias para ultrapassar, a primeira no final de Outubro e a segunda um mês depois.

"O nosso favoritismo vem do facto de estarmos no pote 1, de sermos a equipa que esteve nos dois últimos Europeus, que esteve no último Mundial. Temos de o assumir. Também não ficámos felizes com os resultados e por não estarmos na Liga A. Queremos lá voltar, por isso são esses os objectivos neste momento: ascender à Liga A e depois lutar por boas condições no play-off para irmos mais uma vez ao Campeonato da Europa".