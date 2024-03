Justiça reduz suspensão por doping e Simona Halep pode já voltar a competir

A tenista romena Simona Halep, ex-número um do ranking WTA, viu esta terça-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (CAS, na sigla original) reduzir-lhe, por unanimidade, a suspensão de quatro anos para nove meses, na sequência de um caso de doping.

A sanção tinha sido decretada pelo comité independente da Federação Internacional de Ténis (ITF), após duas violações dos regulamentos antidoping.

Inicialmente, a romena teve um resultado positivo ao medicamento Roxadustat durante um teste à urina no Open dos Estados Unidos, em Agosto de 2022, sendo posteriormente visada novamente pela Agência Internacional de Integridade do Ténis, que apontou um "resultado adverso" no passaporte biológico.

Esse grupo concluiu que a vencedora dos torneios de Roland Garros, em 2018, e de Wimbledon, em 2019, "usou substâncias ou métodos proibidos" durante o ano de 2022 com base numa colecta e análise de 51 amostras de sangue.

Esta decisão do CAS vem agora encurtar substancialmente o castigo inicialmente imposto pela ITF. Simona Halep, de 32 anos, poderá, assim, regressar ao circuito de imediato, já que a data de início da suspensão remete para 7 de Outubro de 2022, tendo o período de nove meses sido completado a 6 de Julho de 2023.