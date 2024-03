Rubel e Eu.Clides confirmados na primeira edição do Coala Festival Portugal

No cartaz estão ainda nomes como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, BaianaSystem, Pongo e Mayra Andrade. Dias 1 e 2 de Junho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Os cantores e compositores Rubel (brasileiro) e Eu.Clides (luso-cabo-verdiano) são as mais recentes confirmações do Coala Festival Portugal, confirmou a organização. Nascido em 2014 no Brasil, com a ideia de “ser um grande palco para a nova música brasileira”, o Coala Festival terá agora a sua primeira edição portuguesa, nos dias 1 e 2 de Junho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, precisamente no ano em que celebra uma década de existência no Brasil.

Na edição portuguesa, segundo os seus promotores, o festival chega à Europa com o objectivo de “valorizar a música lusófona e brasileira na sua máxima expressão”. Com alguns nomes já antes anunciados, juntaram-se agora ao alinhamento Rubel e Eu.Clides. O primeiro ganhou notoriedade em 2015, ao lançar o videoclipe da canção Quando bate aquela saudade, conquistando em 2018 um Grammy Latino com o álbum Casa, lançado nesse ano. Na edição de 2022 do Coala brasileiro, actuou ao lado de Gal Costa e Tim Bernardes e tem participado em espectáculos e gravações ao lado de artistas como Milton Nascimento, Emicida, Xande de Pilares, Liniker e Luedji Luna.

Quanto a Eu.Clides, nascido em Cabo Verde em 1996 e chegado a Portugal com apenas um ano, estreou-se em disco com Declive, em 2023. A propósito deste disco, assinalou Mário Lopes no Ípsilon do PÚBLICO que o cantor mostrava possuir “uma voz, uma sensibilidade vincada, uma linguagem” que eram uma promessa: “Canta com voz delicada e guitarra virtuosa, entre lugares: Portugal e Cabo Verde, o electrónico e o acústico, a digressão interior e o olhar ao mundo em redor.”

O alinhamento do Coala Festival Portugal apresenta-se assim, nos dois dias: sábado 1 de Junho actuarão Jorge Ben Jor, BaianaSystem, Pongo e Eu.Clides; e domingo dia 2 Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade e Rubel. Os bilhetes, que começam a ser vendidos já esta quinta-feira, 7 de Março, têm duas variantes: diário, 50 euros (ou 100, na modalidade VIP); ou um passe para os dois dias de concertos, no valor total de 80 euros (ou 160, na modalidade VIP).