Cinco câmaras do Alentejo preparam candidatura a Cidade do Vinho 2025

Cinco câmaras municipais na zona da Serra d”Ossa, no distrito de Évora, em parceria com outras três entidades da região, preparam uma candidatura conjunta ao título de Cidade do Vinho 2025.

A iniciativa da candidatura partiu de Borba e entretanto outros municípios juntaram-se ao desígnio, tendo inclusivamente havido já uma reunião de preparação do processo. São cinco as câmaras municipais, todas da zona da Serra d'Ossa, no distrito de Évora, que, em parceria com outras três entidades da região, estão a preparar uma candidatura conjunta ao título de Cidade do Vinho 2025.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, salientou esta segunda-feira que "Borba é terra de vinho, tem grandes adegas e é uma das regiões demarcadas mais antigas" desta zona do país, lembrando que também há produção de "néctares" de qualidade nos concelhos parceiros.

A candidatura liderada por Borba junta Estremoz, Redondo, Alandroal e Vila Viçosa, assim como a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo (ATEVA), a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo.

Segundo António Anselmo, a candidatura que está a ser preparada pretende aliar a produção de vinho à gastronomia, património, história e cultura dos municípios parceiros, que têm em comum a Serra d'Ossa.

Lembrando que a Câmara de Borba já concorreu anteriormente sozinha por este título, sem sucesso, o presidente deste município considerou que, agora, uma candidatura conjunta "tem mais força". "Estamos a preparar a candidatura em comum com os nossos técnicos", realçou, prevendo a entrega do processo aos promotores do concurso durante o mês de Abril.

A Cidade do Vinho 2025 deve ser anunciada no segundo semestre deste ano, acrescentou. Promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), o título de Cidade do Vinho tem como objectivo valorizar a riqueza, diversidade e características comuns dos territórios associados à cultura do vinho e de todas as suas influências na sociedade, paisagem, economia, gastronomia e património. A iniciativa, de acordo com a AMPV, pressupõe a elaboração de um programa anual de acções culturais, de formação e de sensibilização ligadas ao vinho.

Criado em 2009, o título já foi atribuído a Palmela (2009), Beja (2010), Viana do Castelo (2011), Vidigueira (2013), Barcelos (2014), Lagoa (2016), Madalena do Pico (2017), Peso da Régua (2019) e Pinhel (2020-2022). Este ano, cabe a Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém ostentarem o título de Cidade do Vinho.

O Baixo Alentejo também é, de resto, candidatado a receber outro evento, de nome semelhante, a Cidade Europeia do Vinho 2026, numa parceria entre a ERT do Alentejo e Ribatejo e a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que abrange 13 dos 14 municípios do distrito de Beja (a excepção é Odemira).