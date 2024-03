O novo Governo Regional dos Açores, liderado por José Manuel Bolieiro – e que integra outros dois representantes da coligação, Artur Lima, do CDS, e Paulo Estêvão, do PPM – é hoje empossado. Segundo o acordo que o presidente do Governo estabeleceu com os outros partidos parlamentares, o programa de Governo começa a ser discutido na terça-feira, 12 de Março, dois dias após as eleições legislativas na República.

