Violação em grupo de turista na Índia reacende debate sobre violência contra as mulheres

A violação em grupo de uma turista no estado de Jharkhand, no leste da Índia, está a reacender o debate sobre as agressões sexuais brutais contra mulheres num país que assistiu a dezenas de casos semelhantes nos últimos anos. Fernanda e Vicente, de 28 e 63 anos, foram brutalmente atacados quando passavam a noite no distrito de Dumki. Sete homens, com idades entre os 20 e 30 anos, terão violado a mulher com dupla nacionalidade brasileira e espanhola e espancado o marido, cidadão espanhol.