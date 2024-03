O Coração Ainda Bate. Um parto contínuo

São invisíveis as coisas mais bonitas que fazemos. Não há nada de novo em concluir isto, mas termos essa certeza implica já termos feito muitas vezes o caminho dessa invisibilidade. Esse caminho, sem pregões nem declarações, é que está certo, mas o mundo não está propriamente moldado para os que agem sem querer reconhecimento. Queremos a câmara virada para nós. Às vezes até um dedo apontado é melhor do que nada.

Tenho vindo a conhecer Luísa, uma mulher que estuda a fundo a Natureza e a partir da qual prossegue os seus estudos e investigações. Luísa já esteve isolada do mundo, longe do mundo, como está tantas vezes perto de nós, mas afastada de todos. No meio da natureza desenha, acompanha os insectos, segue-lhes os movimentos. Os animais podiam dar-nos as lições certas para vivermos de forma adequada no planeta, mas, em vez disso, enxotamo-los. Fazemos isso com muitas coisas que nos colocariam de novo no sítio certo. Fugimos de qualquer possibilidade de introspecção ou assimilação. É mais fácil fugir do que pensar.

Luísa fez uma investigação notável sobre as mulheres que noutros séculos foram conhecer a natureza sem que o mundo lhes reconhecesse a autoria do trabalho. Dizia-me ela lá em casa, numa tarde deste Inverno: “... e meteu-se num barco cheio de escravos com a filha de 13 anos, para ir para a selva do Suriname desenhar répteis exóticos”. Luísa falava de Maria Sybilla, entomóloga e ilustradora como ela, mas que viveu no século 17. Esta mulher descobriu e aprofundou as metamorfoses dos insectos. A investigação feita por Luísa sobre essas mulheres, que desafiaram o mundo dos homens, poderá ser vista em Maio na Universidade onde Churchill andou. Luísa movimenta-se num mundo que quer tornar visíveis, sem alarido, as coisas significativas. Como não pensar no trabalho valioso que faz?

Hoje mesmo, conversando com Manuela, e reafirmando a minha necessidade de me dizer feminista, Manuela lembrava-me: “parimos a Humanidade. Como é que alguém pode subjugar um super poder desses?!”. Manuela fez com que agarrasse o dia com outra vontade. “Os homens têm muita sorte de só querermos igualdade e não vingança” – rematava certeira.

Daqui a uns dias entraremos no cortejo infinito da data que nos lembra as desigualdades em que ainda vivemos. O Dia da Mulher traz números, retratos vários de países que são notícia também porque ali as mulheres não conhecem qualquer direito. Não podem sequer ter um rosto. Haverá mulheres a lembrar tudo o que já fizeram nesse dia em particular (um igual aos outros) e homens que brincam com o facto, lembrando que também eles já fazem muitas coisas. Já, mas insuficientes. Ainda estão longe de parir a Humanidade.

Que disparo, Manuela!

As coisas mais bonitas que fazemos são invisíveis. As mulheres sabem muito bem o que isto quer dizer. Estamos no século 21 a tentar que nos ouçam, num debate que tentamos moderar. Dois homens falam por cima da voz de uma mulher (e de tantas outras) sem qualquer hesitação. A voz das mulheres está longe de se ouvir.

Todas temos que trabalhar o triplo para estar aonde conseguimos chegar, mas ainda facilmente nos podem ver como vadias e não galantes. O mérito nem entra nesta equação. O julgamento continua a dividir-se muito claramente entre homens e mulheres.

Esta crónica poderia estar cheia de nomes de mulheres que trabalham de forma invisível dando ordem e equilíbrio ao mundo. É lhes dedicada. Como será sempre dedicada à minha mãe e às mães que sofreram em silêncio para que as filhas pudessem ir mais longe do que elas. Aceitaram a dor desse silêncio para que nele coubessem as palavras que nos salvaram. Estamos a fazer esse caminho. Estamos a furar o silêncio e já não recuamos. Há mulheres como a Luísa ou a Manuela que dão sentido aos nossos dias. Aos dias todos. Dia 8 será apenas mais um.

Igualdade e não vingança.

O coração ainda bate.