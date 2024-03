Futsal: Sporting afasta Benfica rumo aos “quartos” da Taça de Portugal

O Sporting apurou-se nesta segunda-feira para os quartos-de-final da Taça de Portugal em futsal, ao derrotar o Benfica, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, por 3-2.

Nesta espécie de final antecipada da competição, o Sporting nunca esteve em desvantagem no marcador. Abriu o activo aos 2', por Pauleta, e viu o rival empatar logo depois, por Arthur, mas ainda foi a tempo de chegar ao 2-1 antes do intervalo, por Zicky Té,

No segundo tempo, o Benfica pressionou em busca do empate e, já nos instantes finais, a jogar em 5x4 e assumindo maior risco, acabou por permitir o 3-1, por Wesley. Nos segundos finais, o melhor que as "águias" conseguiram foi reduzir, novamente por Arthur.

Com este resultado, o Sporting marca encontro com o Belenenses nos quartos-de-final, no Restelo, a 27 de Março, dia em que também se realizam o Ferreira do Zêzere-ADCR Caxinas, o Rio Ave-Sp. Braga e o Leões Porto Salvo-Dínamo Sanjoanense.