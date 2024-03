Casas destruídas e um rasto de lama: as imagens das inundações na Bolívia

Centenas de moradores em Cobija, na Amazónia boliviana, enfrentam inundações sem precedentes, provocadas por tempestades e pela posterior cheia do rio Acre, na fronteira com o Brasil. A temporada de chuva na Bolívia vai de Dezembro a Março e já fez 40 mortos e atingiu cerca de 10 mil famílias, informou o governo na última terça-feira.

O nível da água na altura da Ponte da Amizade, que liga Cobija a Brasileia, no Brasil, atingiu 17 metros, um número que supera o de 2015, quando chegou a 15,5 metros, segundo a Unidade de Gestão de Riscos boliviana.

Segundo a AFP, a área foi declarada como estando em desastre municipal, para que as autoridades nacionais possam dar recursos de emergência.

Cobija fica 280 metros acima do nível do mar e tem uma população de 100 mil habitantes. "Não registamos mortos, mas temos cerca de 300 casas completamente inundadas", disse Ana Lucía. É estimado que levará pelo menos uma semana para as águas baixarem e para que se possa começar a limpar as ruas, casas e lojas.