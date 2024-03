A elite política e os milhares de delegados do Partido Comunista (PCC) da República Popular da China vão estar a partir desta semana em Pequim para participar no encontro parlamentar anual chinês, numa edição que terá como principal atracção a revelação dos planos do Governo para relançar a economia do gigante asiático, que teve em 2023 um dos seus piores desempenhos em décadas, excluindo os anos da pandemia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt