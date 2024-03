Morreu Alexandre Baptista, antiga glória do Sporting

Alexandre Baptista foi um dos Magriços que em 1966 alcançaram o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Futebol, a melhor classificação portuguesa de sempre na competição.

Morreu este domingo, aos 83 anos, o atleta Alexandre Baptista, antigo capitão do Sporting e jogador da selecção nacional de futebol, tendo representado Portugal ao lado de Eusébio, Mário Coluna e António Simões.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Alexandre Baptista, antigo futebolista leonino e sócio número 584", reagiu o SCP, num breve comunicado divulgado nas redes sociais. "Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao clube."

Pelo clube de Alvalade, que representou entre 1960 e 1971, o jogador barreirense venceu dois campeonatos (1965/66 e 1969/70), uma Taça de Portugal (1970/71) e uma Taça das Taças, na época de 1963/64.

Foto Alguns dos antigos jogadores do Sporting que venceram a Taça das Taças, na época de 1963/64, reunidos num jantar, em Maio de 2005. Alexandre Baptista surge à esquerda, de perfil. Lionel Balteiro

Vestiu ainda 11 vezes a camisola da selecção nacional, incluindo na estreia de Portugal num Campeonato do Mundo de Futebol: em 1966, na Inglaterra, onde os Magriços alcançaram o terceiro lugar, a melhor classificação portuguesa de sempre em mundiais.

"Foi uma das maiores figuras do futebol do Sporting e um dos grandes senhores do futebol português. Defesa central de qualidade requintada e homem de grande carácter, Alexandre Baptista foi um gentleman dentro e fora do campo", elogiou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Alexandre Baptista, licenciado em Economia, mostrou ainda o seu talento fora dos relvados, no ténis, ténis de mesa, voleibol, basquetebol e golfe. Morreu este domingo, dias depois de completar 83 anos.

Em homenagem, a FPF decretou um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições a partir desta segunda-feira e até 10 de Março.