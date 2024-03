Sporting vence e fica à espera do que vai acontecer no clássico

O Sporting venceu neste domingo o Farense, em Alvalade, por 3-2 e fica à espera do que vier a acontecer no estádio do Dragão, mais logo, entre FC Porto e Benfica para saber o quanto lucra nesta jornada da I Liga.

Os “leões” cumpriram a sua obrigação ao derrotarem os algarvios e o triunfo por apenas um golo de diferença apenas peca por escasso, tantas foram as ocasiões de golo que o Sporting criou (mas desperdiçou).

Rúben Amorim promoveu quatro alterações em relação ao derby com o Benfica, lançando St. Juste, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança e Nuno Santos em detrimento de Coates, Eduardo Quaresma, Geny Catamo e Morita. Mas, como já tem sido habitual, a dinâmica ofensiva dos “leões” não sofreu com essas mudanças.

O Sporting entrou pressionante e chegou à vantagem rapidamente. Daniel Bragança, aos 11’, inaugurou o marcador, seguindo-se mais um par de ocasiões de muito perigo junto da baliza de Ricardo Velho – St. Juste e um desvio de Talys para a própria baliza levaram a bola aos ferros.

Positivo/Negativo Positivo Golo de Belloumi O primeiro golo do Farense, neste domingo, em Alvalade foi espectacular. O remate de Belloumi, de fora da área, ao ângulo da baliza à guarda de Franco Israel. Vale bem a pena ver e rever.

Positivo Gyökeres É mais ou menos assim: quando entra em campo o Sporting já sabe que tem um golo garantido, tal é a fiablidade do avançado sueco. Neste domingo, marcou mais um e fez nova exibição de luxo.

Positivo Gonçalo Silva Um par de cortes cruciais do defesa central do Farense a impedir outros tantos golos “feitos” dos “leões”.

Positivo Daniel Bragança Celebrou o facto de ter iniciado o jogo com o Farense com a braçadeira de capitão do Sporting com um bom golo e uma bela exibição.

O Sporting mandava no jogo e o inevitável aconteceu. Aos 28’, Gyokeres fez o 2-0, desviando “à ponta de lança” um cruzamento de Pedro Gonçalves. Tratava-se apenas de consumar em golos a superioridade “leonina” no jogo até ao momento.

Mas o Farense não se deixou apagar na partida. Foi sempre mantendo os olhos na baliza adversária e depois de uma perda de bola do Sporting no meio campo, bastaram três toques para que ela chegasse a Belloumi que, de fora da área, marcou um golaço (32’).

O Sporting não se amedrontou ou mostrou ter ficado afectado. Continuou a pressionar e a criar ocasiões de golo, mas o marcador não se alterou.

O recomeço da partida, depois do intervalo, surpreendeu os “leões”. Zé Luís primeiro acertou no poste e Elves Baldé, de livre, obrigou Franco Israel a uma defesa de recurso para canto. Mas do lance resultou o golo do Farense, apontado por Zé Luís, que recolocava a igualdade no marcador para surpresa de quase todos.

Só que o Sporting reagiu de imediato. Pedro Gonçalves, três minutos depois, voltou a colocar os lisboetas em vantagem. Curta, é certa, demasiado curta para a quantidade de ocasiões de golo que os sportinguistas continuaram a criar até ao fim da partida mas que não foram capazes de concretizar.