A viagem de Hans Neuner à Ásia para criar um menu

Foi durante a pandemia que o chef Hans Neuner, duas estrelas Michelin, no Ocean, em Porches, no Algarve, decidiu sair da cozinha para ir desbravar Portugal. "Estávamos fechados e não sabíamos o que fazer. Sentava-me na mesa do chef, não estava propriamente deprimido, mas um pouco triste, e pensei que tinha de fazer alguma coisa com o tempo." Juntou-se com o seu chef pasteleiro na altura e partiram à descoberta de Portugal, viajando por todo o país, visitando produtores, "acampando e cozinhando no fogo".

O que apreendeu nestas viagens teve reflexos nos menus que depois criou para o Ocean. A seguir vieram outras paragens: São Tomé, Goa, Brasil. Mais recentemente, Hans Neuner foi ao Japão e à Coreia do Sul, para se inspirar para o menu que vai servir na reabertura do Ocean, marcada para dia 9.

A Alexandra Prado Coelho acompanhou a viagem do chef austríaco, que visitou muitos restaurantes e mercados, viu de perto a sofisticada arte gastronómica japonesa, frequentou bares de karaoke, avistou lutadores de sumo, entrou num museu dedicado ao kimchi em Seul e vestiu o tradicional fato coreano, o hanbok.

Foi uma viagem intensa e divertida, mas sempre em busca da "linguagem universal da cozinha". Os relatos lêem-se aqui e aqui. Em complemento, temos ainda um jantar especial no Ocean, com outro encontro de culturas, no caso, ibéricas: os Hermanos Torres, 3* de Barcelona, das ostras da Ria Formosa ao "caviar verde" catalão.

E, no caso, com o detalhe de já ter decorrido após a gala Michelin, a primeira exclusivamente portuguesa, que, para muitos soube a pouco... Ainda assim, do céu caíram mais duas estrelas para o Antiqvvm do Porto e há mais quatro restaurantes com uma estrela.​

Votos de um bom fim-de-semana (e especialmente de muitas voltas a Portugal e ao mundo para quem, por estes dias em Lisboa, dá um salto à maior feira de turismo do país, a BTL) e boas fugas!