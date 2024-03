A ONU confirmou que registou na sexta-feira a 10.ª morte de uma criança por "fome" em Gaza. No entanto, ainda de acordo com as Nações Unidas, o "número real é provavelmente mais elevado". Neste sábado, os EUA fizeram a primeira entrega aérea de alimentos na Faixa de Gaza, numa altura em que as conversações para um cessar-fogo devem ser retomadas no Cairo.

