O que fazer em Mira de Aire? Uma visita ao MIAT, um regresso às grutas

Cooking and Nature ou The Nest, uma experiência da terra

Desde 2012 que Rui Anastácio colocou em prática a ideia que andou a desenhar durante anos: um hotel em Alvados, no vale das serras de Aire e Candeeiros. O Cooking and Nature trouxe com ele um novo conceito, que passa pela experiência (imperdível) de cada hóspede confeccionar a sua própria refeição, com a ajuda do chef Nuno Barros. Rui, que desde as últimas eleições autárquicas está menos presente por ali (é presidente da Câmara de Alcanena), ainda teve tempo de inaugurar o The Nest, “o irmão mais novo do Cooking”. Como o nome indica, tudo ali se aproxima de um ninho, à custa dos materiais naturais e do aconchego da madeira. Uma outra arquitectura, outro conceito, que ocupa a antiga Casa dos Matos, um velho turismo rural. Divididos entre as duas unidades, os 23 quartos são temáticos, todos diferentes.

Cada hóspede leva para casa os sabores, o momento e a receita daquela experiência no Cooking and Nature. Já o Nest aposta num exclusivo: o restaurante Terruja, ao comando do chef Diogo Caetano, natural de Mira de Aire.

Cooking and Nature - Emotional Hotel

The Nest

Rua Asseguia das Lages, 181, Alvados

Tel.: 244 447 000

E-mail: info@cookinghotel.com

Website

Preço: a partir de 159€ por noite, com pequeno-almoço. Refeições a partir de 30€.