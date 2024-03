CDU apostou em Alma Rivera por Évora, mas as ruas de Arraiolos ainda são de João Oliveira

Em plena campanha eleitoral, a três horas de um comício da CDU, na rua principal de Arraiolos via-se um (e apenas um) cartaz da coligação. Neste, não estava a imagem de Alma Rivera, cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Évora, mas do seu “antecessor”, num cartaz ainda alusivo às legislativas de 2022. A cerca de 45 minutos do evento, a cara de Rivera “tapou” a de João Oliveira no papel, mas não no coração dos militantes do PCP.

“Não sei bem quem é [a cabeça de lista]. Até já recebi papéis, mas não sei”, confessa uma militante do PCP ao PÚBLICO. A militante marcou presença no comício da noite de sexta-feira porque o PCP é o “seu” partido, “com muita ou pouca votação”, diz. Mas duvida que consigam “mudar alguma coisa” no número de votos obtidos nestas eleições.

“Gostava muito dele [João Oliveira]. Era conhecido por todos nós, um filho da terra, e aconteceu isto”, disse, aludindo ao facto de o comunista ter ficado de fora do Parlamento em 2022. “Este não é tão conhecido, é arriscado”, remata, referindo-se no masculino à candidata de 2024.

A dúvida sobre o sucesso que Alma Rivera terá é partilhada por um outro militante. “Acho que vai ser muito difícil eleger. [Oliveira] é filho da terra, não sei por que é que não se candidata, se é uma decisão do partido…”, prossegue. E, mesmo depois de afirmar que conhece “a candidata”, acrescenta: “Acho que ele era o ideal.”

A pouco metros, uma terceira militante – que diz ter ainda “pouca experiência” de vida – defende que “mudanças são sempre positivas”. Só ficou a conhecer Rivera quando foi anunciada como cabeça de lista pelo seu círculo, mas “tem toda a disponibilidade e capacidade para fazer um bom serviço", assegura. E logo depois, numa tentativa de consolação, acrescenta: "O anterior também teria, mas pronto."

Mas nem todos fazem uma “cruz” sobre Rivera. Na sala do pavilhão multiúsos de Arraiolos encontravam-se cerca de 300 apoiantes da CDU, entre os quais o antigo autarca de Vendas Novas, João Teresa Ribeiro, que deu um voto de confiança à açoriana. “A Alma também é conhecida aqui e é uma camarada que já deu provas de luta a defender os nossos interesses. Faz falta no Parlamento”, diz. E acrescenta que “Oliveira continua a servir o país”, destacando o facto de ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu.

Já o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, aproveitou o início do comício para apelar ao voto na candidata: “É hora, a bem deste povo, de eleger a Alma Rivera e voltar a pôr a voz do povo do distrito de Évora na Assembleia da República.”